„Auf nach Otti-Botti“ heißt es am Samstagnachmittag (1. Februar) für Kinder (bis 14 Jahre), die zünftig Karneval feiern möchten. Dazu bietet die KG Sendener Narren einen kostenlosen Bustransfer zur Gaststätte „Schimmelbaum“ und wieder zurück nach Senden an. Da die Steverhalle wegen der laufenden Umbauarbeiten gesperrt ist und im Ortsteil Senden kein ausreichend großer Saal zur Verfügung steht, müssen die Jecken in dieser Session mit dem Kinderkarneval und dem abendlichen Dämmerschoppen nach Ottmarsbocholt ausweichen (WN berichteten).

Der Bus für die Kinder fährt am Samstag um 13.30 Uhr am Busbahnhof ab. Nach der Feier geht es um 17 Uhr wieder zurück nach Senden. Ebenso wie die Busfahrt ist auch der Eintritt zum Kinderkarneval frei.

Erwachsenen, die ab 19.11 Uhr den Dämmerschoppen besuchen möchten, müssen selbst für Fahrgelegenheiten sorgen. Der Eintritt zu dem Abend mit buntem Programm kostet 4,50 Euro.