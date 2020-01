Es sind keine Urlaubsimpressionen, die als Fotos auf großen Bögen im Bürgermeister-Büro zu sehen sind. Vielmehr dokumentieren die Bilder die Facetten und Fortschritte eines Ausbildungszentrums, das fast lehrbuchhaft dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ folgt. Sebastian Täger , der gestern das Ehepaar Alois und Elisabeth Gerding von der Uganda-Hilfe Senden und Pfarrer Thomas Barungi im Rathaus empfing, fasste seinen Eindruck so zusammen: Ein Projekt, das „geradezu beispielhaft für gelungene Entwicklungshilfe“ stehe.

Barungi, der neben seiner originären Arbeit als Pfarrer in einem weitläufigen Bezirk das Adolph-Kolping-Ausbildungszentrum leitet, übermittelte ein großes Dankeschön an den Bürgermeister und die Bürger Sendens: „Asante Sana!“, wie es der Geistliche, der bis zu seiner Rückkehr nach Uganda als Pfarrer am Möhnesee wirkte und perfekt Deutsch spricht, auch in seiner Heimatsprache ausdrückte.

Sendens Gemeindeoberhaupt konnte „den Dank nur zurückgeben“, so Täger. Er zeigte sich beeindruckt von dem Ausbildungszentrum, das gut 350 Kinder besuchen und dort, teils im Internat, von Vorschule bis Abschluss der Primarschule Unterricht in Mathematik, Englisch, Sozialkunde und Naturwissenschaft erhalten.

Und zwar mit Top-Ergebnissen, wie sich erst vor wenigen Tagen gezeigt habe. Denn erstmals nach zehnjährigem Bestehen des Zentrums seien Absolventen (nach dreijähriger Vorschule und siebenjähriger Primarschule) von den staatlichen Behörden geprüft worden. Von 18 Adolph-Kolping-Schülerinnen und -Schülern erlangten zehn ein „Sehr Gut“ und acht ein „Gut“. Mit diesen Resultaten „wird ein Traum wahr“, so der Pfarrer.

Die Schule, die auch über Farm und Werkstatt verfügt, soll noch wachsen. Wofür ein weiteres Gebäude, aus selbst gebrannten Ziegeln, entstehen soll. Doch zuvor steht der Bau eines größeren Küchengebäudes an, denn die Schüler werden in dem Zentrum auch verpflegt.

Eine Reise nach Uganda, es wäre die siebte, kann sich das Ehepaar durchaus vorstellen. Um mit neuen Impressionen zurückzukehren.

Zuwendungen für das Ausbildungszentrums können auf das Spendenkonto von St. Laurentius DE59 4006 9546 0000 3412 15 bei der Volksbank Senden überwiesen werden. Nähere Infos erteilen Elisabeth und Alois Gerding, 0 25 97 / 82 57.