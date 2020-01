Seit über 20 Jahren haben Ferienfreizeiten in Deutschlands benachbartes Ausland neben Inlands-Fahrten in der evangelischen Kirchengemeinde Senden Tradition. In dieser Zeit hat sich ein großes und immer wieder verjüngendes Team an Betreuern gebildet.

Im Herbst vergangenen Jahres haben diese Ehrenamtlichen den „Verein zur Förderung der Begegnung von Kindern und Jugendlichen mit Europa in Senden“ gegründet (WN berichteten). Im Sommer 2020 führt der neue Verein erstmalig eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 14 Jahren in Dänemark durch.

20 der insgesamt 45 zur Verfügung stehenden Plätze sind mittlerweile vergeben, heißt es in einer Mitteilung. Aus organisatorischen Gründen bittet der Verein interessierte Kinder und Jugendliche beziehungsweise deren Eltern, sich möglichst umgehend anzumelden.

In der Zeit vom 28. Juni (Sonntag) bis zum 11. Juli (Samstag) geht es nach „Abenraa“ an die Nordseeküste Dänemarks. Nähere Informationen über die Fahrt und die Form der Anmeldung zu dieser, liegen in Form von Flyern in Senden aus – in der Sparkasse, der Volksbank, in den Geschäften Brox und Bücher Schwalbe sowie im Pfarrheim der evangelischen Kirchengemeinde Senden.