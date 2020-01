Nach langen Jahren der von ihm ehrenamtlich getragenen Verantwortung gibt Hubert Reher das Amt des Vorstandsvorsitzenden der Bösenseller St. Johanni-Schützen am kommenden Wochenende ab. Letztmalig wird der erste Vorsitzende der Bösenseller Schützenbruderschaft am Samstag (1. Februar) die jährliche Mitgliederversammlung in der Vereinsgaststätte Temme eröffnen, heißt es in einer Mitteilung. Nach über elf Jahren als Vorstandsvorsitzender und 33 Jahren als Offizier und Oberst von St. Johanni Bösensell verabschiedet sich Reher nun aus dem aktiven Dienst für die Bruderschaft.

„Mit Hubert verlieren wir einen äußerst engagierten Vorsitzenden, der mit viel Hingabe und Liebe zur Tradition die Geschicke des Schützenvereins geführt hat“, resümiert Stephan Baumeister , Geschäftsführer der Bruderschaft. Durch seine langjährige Arbeit als Oberst und Vorstandsvorsitzender sei Hubert Reher zum „Gesicht“ der Bösenseller Schützenbruderschaft geworden. „Hubert schaffte den Spagat zwischen Tradition und Erneuerung und konnte immer die ganze Dorfgemeinschaft ansprechen“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Er ist beliebt bei Alt und Jung und wird von den Schützen der Jägerkompanie stets liebevoll mit einem Huu-Huu-Huu-Hubert begrüßt“, berichtet Baumeister.

Die Mitgliederversammlung beginnt am Samstag um 20 Uhr in der Gaststätte Temme. Neben der Wahl des Vorstandsvorsitzenden stehen des Weiteren die Wahlen des stellvertretenen Vorstandsvorsitzenden, des Schatzmeisters und eines Kassenprüfers auf der Tagesordnung.