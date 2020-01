Der erste Schritt ist getan. Jetzt möchten DRK-Kita Huxburg und der Verein „Senioren für Senioren“ auf dem Weg zu einem generationsübergreifenden Projektes weiter aufeinander zugehen. „Wir waren mit 18 Senioren im Kindergarten und wurden herzlich mit ,Hallo, schön, dass ihr da seid begrüßt. Die Kinder haben sich über unseren Besuch sehr gefreut“, berichtet Bernd Thole von „Senioren für Senioren“. Nun sei im Vorstand darüber zu entscheiden, auf welche Weise der Kontakt gepflegt und gegebenenfalls weiter ausgebaut werde.

„Wir sind sehr an dieser generationenübergreifenden Zusammenarbeit interessiert. Früher lebten drei Generationen unter einem Dach. Doch die Gesellschaft hat sich verändert. Heute leben Großeltern und Enkel leider oft weit voneinander entfernt“, sagt Martina Lange . „Beide Seiten können durch die Begegnung viel voneinander lernen: Respekt, Toleranz und Rücksichtnahme. Das fördert das Verständnis füreinander und gibt Kindern und Senioren gleichermaßen das Gefühl: Ich bin für jemand wichtig“, erläutert die Kita-Leiterin den pädagogischen und sozialen Ansatz des angestrebten Projektes.

Das Vorhaben ist nicht allein auf Mitglieder des Vereins „Senioren für Senioren“ beschränkt. In der DRK-Kita Huxburg ist jeder willkommen, der im Ruhestand nach einer sinnvollen, ehrenamtlichen Tätigkeit sucht. Denkbar ist vieles. Die „adoptierten Großeltern“ können in der Kita gemeinsam mit den Kindern zum Beispiel Malen, Basteln, Singen, Musizieren, Kochen und Backen. Wer sich in das Projekt einbringen möchte, kann sich direkt an die Kita Huxburg, 0 25 97 / 6902034, wenden.

„Bei unserem Besuch waren wir sehr überrascht, wie modern der Kindergarten eingerichtete ist, wie viel Wert auf Sicherheit gelegt wird und wie intensiv die Betreuung der Kinder ist“, schildert Thole Eindrücke, die die Mitglieder des Vereins „Senioren für Senioren“ gewonnen haben. „Die Kinder haben für uns Kuchen auf den Tisch gestellt. Und wir konnten uns eine halbe Stunde mit ihnen austauschen“, berichtet der Rentner mit leuchtenden Augen. Nun könnte er sich als nächste Station auf dem Weg zum generationsübergreifenden Projekt einen Gegenbesuch der Mädchen und Jungen im Treff des Vereins am Grete-Schött-Ring vorstellen. Als ausgebildeter und noch ehrenamtlich tätiger Bäcker würde sich Thole insbesondere über einen gemeinsamen Besuch von Kindern und Senioren im Backhaus des Heimatvereins Ottmarsbocholt freuen.