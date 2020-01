Hilfe, um weiter helfen zu können: Der Kreis der aktiven Unterstützer der „Aktion Hoffnungsschimmer e.V.“ vergrößert seinen Radius. Jetzt erhielten Orhan Atalan (Vorstandsmitglied, l.), Maria Mehring (Kassiererin, M.), und Alfred Holz (Vorsitzender, r.) als Vertreter des gemeinnützigen Vereins in Senden eine Spende von Ulrike Reifig, Vorsitzende des Familienbündnisses Altenberge und dem Unternehmer Sero Sahin überreicht. 2700 Euro waren im Zusammenhang mit einer Infoveranstaltung des Familienbündnisses, auf der Dr. Jochen Reidegeld (Initiator und Schirmherr der Aktion „Hoffnungsschimmer“) von seinen Reisen für den Verein in den Norden des Iraks und Syriens unter dem Titel „Ein Licht und ein Funke Hoffnung für Rojava – damit nicht ganz Europa schweigt“ berichtet hatte. In diese Spendensumme sind auch eine komplette Tageseinnahme des Restaurants „Pizza König“ und des Friseursalons „Königs Schnitt“ in Altenberge sowie Erträge aus Spendenboxen eingeflossen, die Sahin für die Projekte von „Hoffnungsschimmer“ bereitgestellt hat.