Einsatz für lebendige Gemeinschaft

Im Rahmen eines Dankeschön-Frühstücks ehrte Kamp langjährige Mitarbeiterinnen und verabschiedete einige aus dem aktiven Dienst. Irene Lamskemper ist seit zehn Jahren für die KFD St. Laurentius aktiv, Antonia Böckenholt seit 20 Jahren und Hedwig Uhlenbrock sogar seit 25 Jahren. Verabschiedet wurden Renate Sennekamp (seit zwölf Jahren Bezirkshelferin), Maria Suttrup (19 Jahre), Helga Reher (43 Jahr) und Hilde Stutenkemper (48 Jahre). Als neue Mitarbeiterin wurde Agnes Proest begrüßt.

„Die KFD St. Laurentius hat aktuell 323 Mitglieder und ist eine katholische Frauengemeinschaft. Wir sind aber offen für alle Konfessionen und Religionen“, betont Hannelore Kamp. Mehr noch: In der Kirche verwurzelt und auf Grundlage christlicher Werte befindet sich die Gemeinschaft seit vielen Jahren in einem Prozess der Neuorientierung und Modernisierung. „Wir haben zum Beispiel die Frauengottesdienste mit ganz verschiedenen Themen, wie Frieden, Hoffnung oder auch Karneval, neu ausgerichtet. Wir bieten Ausflüge, Fahrradtouren und Vorträge an“, führt Ulla Röttger aus. Darüber hinaus widme sich die KFD gesellschaftspolitischen Themen. So wird gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Senden der Equal Pay Day, der Aktionstag für Entgeltgerechtigkeit zwischen Mann und Frau, organisiert. „Im Rahmen des Equal Care Days wollen wir am 27. Februar das Altenheim besuchen, um den Pflegerinnen und Pflegern unsere Wertschätzung für ihre Arbeit zum Ausdruck zu bringen“, nennt Röttger ein weiteres Beispiel für das sozialpolitische Engagement der KFD St. Laurentius. Ferner sei für den 7. Mai in Zusammenarbeit mit dem Joseph-Haydn-Gymnasium ein Europatag geplant. Und zusammen mit den vier katholischen Kindergärten in der Gemeinde, den Messdienerinnen und der Marienschule engagiere sich die KFD im Projekt „Vielfalt: Miteinander leben – voneinander lernen“.