Lust auf Karneval genüsslich ausgelebt

„Heute wollen wir die heiße Phase des Karnevals einläuten und die Standfestigkeit sowie den Enthusiasmus unseres närrischen Oberhauptes prüfen“. Damit gab Janis Lordiek in seiner ersten Ansprache als neuer Vorsitzender der Karnevalsgesellen Otti-Botti am Samstagabend in der Halle Vollmer den Kurs vor. Auf der Grundlage der Eckefeste war ein furioses Programm zusammengestellt worden, das (bis auf eine Ausnahme) ausschließlich mit einheimischen Künstlern bestritten wurde. Zackig und fesch, flott und keck – und unglaublich amüsant: So war das Programm, mit dem 600 Besucher seine Tollität Prinz Dirk I. (Hülsbusch) und ihre Lieblichkeit Funkenmariechen Christina I. (Klaas) feierten.

Nur ein Punkt, der machte dem Conférencier Carsten Schemmer Sorgen. „Ich sehe schon den Shitstorm der Veganer, weil wir so viel Fleisch gezeigt haben“. Anlass für diese Befürchtung gab eine Co-Produktion der zwei Karnevalsecken Broholt und Horst in der diese das unterschiedliche Duschverhalten von Frauen und Männern erklärten – und dabei ungezügelt zu Werke gingen. „Es wird sehr schmutzig…“, hieß es in der Ankündigung, „und deshalb hat uns das Ordnungsamt zur Auflage gemacht, dass wir damit erst nach 22 Uhr anfangen dürfen“. Was beim Duschen in ungehemmter Weise so alles offenbart wurde, das war lachtränenreizend und riss die Zuschauer förmlich von den Stühlen. Insbesondere Anna Vorspohl, Carolin Hölscher und Moni Schulz, entfachten einen wahren Begeisterungssturm, als sie das männliche Geschlecht nachahmten. Auf der anderen Seite waren es Michael Kamlage, Steffen Weitkamp, Dominik Bickeböller und Daniel Reicks, welche sich mit Hilfe von Pappmaché weibliche Körperreize verschafft hatten. Was für ein Bild…

Prinzenproklamation in Ottmarsbocholt 1/88 Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Impressionen von der Prinzenproklamation: Rund 500 Jecken feierten mit Prinz Dirk I. und Funkenmariechen Christina I. ein stimmungsvolles Fest. Foto: Siegmar Syffus

Über „einen gewissen Strukturwandel am angeheirateten Oberschenkel“ seiner Frau berichtete Antonius Röhrich in der Bütt. Das Unterhautgewebe beginne dort „Andeutungen partieller Unebenheiten aufzuweisen“ – und das wurde dann zum Beginn einer handfesten Beziehungskrise.

Spritzig und schnittig, das sind passende Adjektive, mit denen sowohl die Trullatrinen unter Leitung von Susanne und Verena Kock als auch die Fusion der fünften und sechsten Generation der Dansmüskes unter den Fittichen von Astrid und Verena Overbeck, Andrea Bülskämper und Katrin Schulz ihren ganzen Elan versprühten.

Otti-Botti fest in Narrenhand, so feiert man Karneval im Münsterland“ lautet das aktuelle Karnevalsmotto. Kreirt wurde es von Manfred Tippkötter, der dafür mit einer der Karnevalsmützen ausgezeichnet wurde, „damit du dir auf deinen 75 Meter Heimweg nachher nicht den Kopf verkühlst“. Des Weiteren ehrte Janis Lordiek Verena Overbeck für die von ihr entworfenen Plakate. Vor 50 Jahren wurden die Narren von Josef Schemmer und Gaby Kühnhenrich regiert. Sie wurden ebenso geehrt wie Martin Diekemper und Nicole Manfrass, die vor 25 Jahren das Zepter schwangen.

Einen Rückblick hielt Prinz Dirk: „Der erste Prinzenwagen, ich erinnere mich genau, 94 stellten wir einen Papagei zur Schau. Ich saß bei Papa auf dem Schoss, mit dem Trecker ging es los“.

Dass in der Politik jetzt alles weiblich sein müsse, darauf ging Carsten Schemmer näher ein. Auch vor der Religion mache das nicht halt. „Selbst der Messias ist jetzt eine Frau. Nämlich Greta. Mit dem Überwassergehen hapert´s allerdings“, dafür brauche sie noch ein Segelboot. Des Weiteren nahm er die anstehende Bürgermeisterwahl ins Visier und stellte dabei die Frage: „Brauchen wir nicht auch eine Doppelspitze?“ Wobei die Frau dann aus Ottmarsbocholt komme. Oder wie wär es mit einer Dreierspitze? „Die Bösenseller haben Glück, dass es jetzt auch ein drittes Geschlecht gibt.

Nach dem Ende des Programms wurde der weitere Abend „mit viel Bewegung und schmerzenden Füßen“ auf der Tanzfläche gefüllt.