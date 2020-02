Jecker Nachwuchs rockt den Saal

Es folgten die Showtanzgruppe der SAB Selm, die Kindergarde der KG Rot-Gold Werne samt dem Kinderprinzenpaar und die „Stevermäuse“, die neue vereinseigene Garde der Sendener Narren. Den Abschluss der Veranstaltung machten die Garde der 1. Selmer KG Rot-Weiß und die Tanzmariechen Saskia und Lena der SAB Selm.

Die neue Tanzgarde der KG Sendener Narren, die „Stevermäuse“, brachte Schwung in den Saal. Foto: Andreas Krüskemper

Auch zwischen den Programmpunkten gab es einige Aktionen: Die Mädchen und Jungen konnte sich schminken lassen, es gab Polonaisen und natürlich jede Menge Kamelle. Und nicht allein für die Eltern und Großeltern gab es auch noch eine Kuchentheke und heiße Würstchen.

Ein wichtiges Anliegen war Lüttecke auch in diesem Jahr wieder der Dank an alle Helfer: „Alleine würden wir so eine Veranstaltung nicht durchführen können“, betonte der Organisator. Tanzbegeisterte (ab sechs Jahre), die bei den „Stevermäusen“ mitmachen möchten, können sich bei Trainerin Jennifer Korneli unter 01 51-20 17 17 25 melden.