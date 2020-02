Polizeibeamte, die wegen eines Einsatzes vor Ort waren, nahmen am Montagmorgen einen verdächtigen Geruch auf der Mühlenstraße wahr. Wegen des Verdachtes eines Gasaustritts schalteten sie Feuerwehr – der Löschzug Senden war mit 13 Kräften im Einsatz – und die Gelsenwasser AG ein. Das Versorgungsunternehmen nahm Messungen vor, durch die sich die Vermutung aber nicht bestätigte, so Unternehmenssprecher André Ziegert auf WN-Anfrage. Am Dienstag werde die Gelsenwasser AG nochmals mit Fachleuten ausrücken und eine Untersuchung vorsorglich wiederholen, kündigte Ziegert an.