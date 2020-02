In diesem Jahr ermittelte der DRK-Kindergarten Davertgeister sein allererstes Prinzenpaar. Gespannt verfolgten die Kinder die Prinzenproklamation. Wer wird das närrische Oberhaupt? Unter einem Trommelwirbel wurden der Prinz und sein Funkenmariechen per Los ermittelt. Mit strahlenden Gesichtern nahmen Max I. und Eva I. Kostüme und Orden in Empfang. Funkenmariechen Eva verriet: „Ich habe mich so gefreut, dass ich es geworden bin“.

Danach wurde der Tanz des Prinzenpaars eröffnet und mit einer Polonaise zogen die Kinder durch den Kindergarten. Im Anschluss durfte das obligatorische Kamellewerfen natürlich nicht fehlen, heißt es in der Pressemitteilung der Kindertagesstätte.

Die größtenteils verkleideten Kinder waren be-„geistert“ beim Einsammeln der Bonbons. Mit lauten HelauRufen wurde das Prinzenpaar nochmals hochleben gelassen.

Jetzt freuen sich Sprösslinge und Team schon auf den Besuch des Ottmarsbocholter Prinzenpaars am kommenden Montag.