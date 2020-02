Das Nebengebäude und die benachbarte Trauerhalle hat der Bagger dem Erdboden gleichgemacht. Nun macht er sich am Hauptgebäude von Haus Davert ans Werk. Fast 46 Jahre lang diente das ehemalige Ottmarsbocholter Krankenhaus dem Sozialwerk St. Georg als Wohnheim für Menschen mit Betreuungsbedarf. Jetzt ist es „abgängig“, nachdem die Bewohner in den benachbarten Neubau umgezogen sind. Auf der Fläche der Altbauten und der Trauerhalle wird in den kommenden Monaten ein Neubauprojekt von St. Georg wachsen.

„Wir liegen mit dem Abriss auf der geplanten Zeitschiene, sodass wir mit dem Neubau voraussichtlich Ende April/Anfang Mai beginnen können“, berichtet Georg Haefs auf WN-Anfrage. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Ausschreibung für die Gewerke und rechnen mit einer Bauzeit von 15 Monaten“, führt der Architekt aus. Dann wären die neuen Gebäude im Herbst 2021 bezugsfertig.

Auf dem Gelände am Davertweg sind – wie berichtet – 14 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau, zwei Pflegewohngemeinschaften für insgesamt 16 Menschen sowie eine Sozialstation geplant. Denn mit Blick auf die demografische Entwicklung steigt der Bedarf für Wohnangebote mit Assistenzleistungen für ältere und pflegebedürftig gewordene Menschen aus Ottmarsbocholt und Umgebung. Ursprünglich sollten auch Plätze für die Tagespflege entstehen. „Wir sind vom Caritasverband des Bistums Essen beraten worden, von diesem Vorhaben Abstand zu nehmen“, deutet Haefs an, dass die Tagespflege aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar war.