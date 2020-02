Gestiegen sind die Kosten des Großprojektes: Dem Förderantrag der Gemeinde lag eine Summe von 4,88 Millionen Euro zugrunde. Aktuell steht nach Auskunft der Gemeindeverwaltung eine Gesamtsumme von circa 5,4 Millionen Euro im Raum. Hierin enthalten ist nunmehr eine Photovoltaikanlage für etwa 90 000 Euro, die ursprünglich nicht vorgesehen war und in den nächsten Monaten installiert werden soll. Ferner schlagen die Kostensteigerung auf dem Bausektor sowie „Unwägbarkeiten durch Bauen im Bestand“ zu Buche.Doch Sanierung und Modernisierung der Steverhalle bringen langfristig auch einen Gewinn für den Klimaschutz sowie finanzielle Vorteile. „Denn sowohl der Energie- als auch der CO₂-Verbrauch werden voraussichtlich um rund 50 Prozent reduzieren“, erläutert Beate Malsch. Die bei der Gemeinde Senden für das Projekt Steverhalle zuständige Architektin nennt eine zu erwartende Ersparnis von rund 415 000 Kilowattstunden pro Jahr und 91 250 Tonnen CO₂pro Jahr. Das entspricht einem Energieverbrauch beziehungsweise eine CO₂-Ausstoß von etwa 43 durchschnittlichen „Vier-Personen-Haushalten“. Somit, so die Prognose, dürften die entstandenen Mehrkosten schon in wenigen Jahren durch die Energiekosten-Einsparung kompensiert werden. -sff-