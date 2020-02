Narren schauen zum Himmel

Alle schauen aufs Wetter – die Narren und die Behörden ganz besonders. Für Sonntag könnten Regen und stürmische Böen ins Haus stehen, so Vorhersagen. Doch dass davon die Jecken verweht und der Umzug in Otti-Botti abgehalten wird – diese Entscheidung wird kurzfristig gefällt, heißt es auf WN-Anfrage im Rathaus. Klare Devise der Sendener Verwaltung: Ziel ist, dass die Großveranstaltung wie geplant über die Bühne gehen kann. „Derzeit denken wir nicht über eine Absage nach“, so Holger Bothur, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, Ordnung und Soziales.

Orkantief "Sabine" im Münsterland 1/18 In einer Bauerschaft in Gronau stürzte am Sonntagnachmittag ein Baum auf die Straße. Die Feuerwehr Gronau rückte zu ihrem ersten Einsatz aus. Foto: Feuerwehr

Kurzfristig wurde am Sonntagnachmittag der beliebte Flohmarkt auf der Zeche Westfalen in Ahlen abgesagt. Foto: Ulrich Gösmann

In Gronau waren am Sonntagnachmittag Feuerwehr und THW im Einsatz, weil der Sturm Teile eines Flachdachs am Schäferweg umklappte. Foto: Klaus Wiedau

Am Hauptbahnhof in Münster bildeten sich lange Warteschlangen vor dem Reisezentrum. Für wartende Reisende wurde außerdem ein Hotelzug aufgestellt. Foto: Helmut Etzkorn

Münsteranerinnen und Münsteraner wurden am dringend aufgefordert, die Promenade zu meiden. Teilbereiche wurden schon am Sonntag von der Polizei gesperrt. Foto: diverse

Wegen umgestürzter Bäume war die Königsstraße in Greven von Sonntagabend an vollständig gesperrt, meldet die Feuerwehr. Foto: Feuerwehr Greven

In Heek riss Sturmtief "Sabine" am Sonntagabend Teile des Giebels eines Wohnhauses an der Ludgeristraße weg. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Foto: THW Ahaus

Am Montagmorgen musste die Feuerwehr in Gronau erneut ausrücken, weil am Wackengoorweg eine Baumkrone über der Fahrbahn hing. Foto: Klaus Wiedau

Am Zwinger in Münster musste am Montagmorgen ein Baum gefällt werden. Foto: Martin Kalitschke

Auch das Albertus-Magnus-Familienwohnheim für Studierende am Horstmarer Landweg in Münster erlitt Sturmschäden. Foto: Feuerwehr Münster

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag gab es im Dorffeld in Vorhelm wegen umgestürzter Bäume kein Durchkommen mehr. Foto: Christian Wolff

In Heek musste das Haus, das am Sonntagabend durch den Sturm beschädigt wurde, komplett abgerissen werden. Foto: Wilfried Gerharz

An dem beschädigten Haus in Heek war die Gefahr herabfallender Mauerteile zu hoch, weshalb das Gebäude abgerissen werden musste. Foto: Bernd Schäfer

In dem Haus lebte eine siebenköpfige Familie, die am Sonntag evakuiert wurde. Für sie wird nun eine neue dauerhafte Unterkunft gesucht. Foto: Wilfried Gerharz

Die Feuerwehr Lengerich vermeldet 15 Einsätze am Sonntag. Sturmtief „Sabine" sorgte für umgestürzte Bäume, einen vollgelaufenen Keller - und ein umgestürztes Dixi-Klo. Foto: Paul Meyer zu Brickwedde

Auch in Drensteinfurt musste die Feuerwehr Sturmschäden beseitigen. Foto: Feuerwehr Drensteinfurt

In allen drei Ortsteilen Drensteinfurts mussten Feuerwehrleute insgesamt 19 Mal ausrücken. Foto: Feuerwehr Drensteinfurt

Wegen des Sturms mussten Reisende teilweise unfreiwillig eine Nacht in Münster verbringen. Foto: Björn Meyer

Um den reibungslosen Ablauf des beliebten Freiluft-Events zu gewährleisten, haben Ordnungsamt der Gemeinde, die KG Otti-Botti (Veranstalter), DRK, Feuerwehr, Polizei und dem privaten Sicherheitsdienst BAK (der für die Gemeinde im Einsatz ist) ein Sicherheitskonzept erstellt. Dies enthält Szenarien zu verschiedenen Gefährdungslagen, so auch zu einem möglichen Unwetter. Vertreter aller Gruppen bilden zusammen ein so genanntes Krisenteam. Beschäftigte des Ordnungsamts beobachten im Vorfeld die Wettervorhersagen und prüfen, ob die Wetterlage eine sichere Durchführung des Umzugs erlaubt. Sollte das nicht der Fall sein, würde die Entscheidung durch das Ordnungsamt gefällt, unter vorheriger Beratung durch das Krisenteam.

Sowohl zur Pyjama-Party am Samstagabend als auch zum Umzug setzt die RVM Sonderbusse ein.