Statt Orgel-Tönen erklangen am Samstagabend in der St.-Laurentius-Kirche E-Gitarre, Schlagzeug und kräftige Stimmen zum ersten Rock- und Pop-Gottesdienst der Gemeinde. Zahlreiche Besucher fanden sich ein, um mit den Musikern vom Kreis Neues Geistliches Lied (NGL) eine Messe der etwas anderen Art zu feiern. Klassiker wie „Halleluja“ oder „Let it be“ wurden neu interpretiert.

Der Gottesdienst sollte dabei nicht nur das Facettenreichtum der Kirche aufzeigen und eine Inspiration sein, sondern gleichzeitig auch die diesjährigen Firmkandidaten vorbereiten. „Wir wollten einfach etwas neues, inspirierendes und lebhaftes machen, das vor allem auch die Jüngeren unter uns anspricht“, erklärte Rosália Rodrigues , Katechetin und Leiterin der Firmvorbereitung.

Unter dem Thema „Finde deinen Standpunkt“ ging es während des Gottesdienstes darum, zu seinen Entscheidungen zu stehen und auch mal ein klares „Nein“ zu äußern. „Wir müssen bedenken, dass durch jede Entscheidung, die wir treffen, andere Türen sich schließen werden“, sagte Rodrigues.

Pfarrer Clemens Schneider griff während seinen Ansprachen aktuelle Themen der Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf. Er betonte beispielsweise die „Leistungen der Mediziner im Kampf gegen das Coronavirus“ oder die Aufforderung, mehr Nächstenliebe und Ehrlichkeit in der Gesellschaft walten zu lassen.

Ohne Zugabe ließen die Besucher die Musiker nicht gehen. Laut den Organisatoren denke man aufgrund der gelungenen Premiere über eine weitere Veranstaltung dieser Art nach. Demnach könnten schon bald erneut die Hits der Beatles sowie anderer Rock- und Pop-Gruppen die Kirche erfüllen . . .