„Penner“ verwandelt sich in Pfarrer

Am 7. März (Samstag) steht die Premiere auf dem Programm der Bösenseller Laienspielschar. Um 14.30 Uhr werden die Vorhänge bei Temme geöffnet. Sieben weitere Termine bieten die Darsteller an: Am 14. und 15. März (Samstag und Sonntag), am 21. und 22. März (Samstag und Sonntag), am 27. und 28. März (Freitag und Samstag) sowie am 4. April (Samstag). Beginn ist (außer bei der Premiere) am Freitag sowie samstags um 19.30 Uhr, sonntags betreten die Spieler um 16.30 Uhr die Bühne. Der Kartenvorverkauf beginnt am 27. Februar (Donnerstag) um 16 Uhr in der Gaststätte Temme. Zwischen dem 2. und dem 25. März können montags und mittwochs bei Hubert Reher, Am Helmerbach 27,‚ 0 25 36/66 61, Karten gekauft werden. Telefonisch vorbestellte Tickets müssen innerhalb von drei Tagen bezahlt und abgeholt werden.