„Schwarz-grün“ meißelt in Eintracht

Im Gemeinderat sind Prof. Martin Lühder ( CDU ) und Rolf Wiederkehr (Grüne) längst nicht immer einer Meinung. Doch in Sachen Bürgerhaus „Altes Zollhaus“ ziehen sie gemeinsam an einem Strang: In schwarz-grüner Eintracht meißeln Lühder und Wiederkehr schweißtreibend den Putz von einer Ziegelmauer. Gegenüber auf dem Gerüst zieht Sandra Maaß von der Kunstschule Senden mit einer Kneifzange Nägel aus dem Gebälk. Nebenan pickt Thomas Hageney vom DLRG mit Hammer und Meißel Mörtel von alten Ziegeln, damit sie im Zuge der Restaurierung wiederverwertet werden können.

Sogar die „schwarz-grüne“ Zusammenarbeit klappt: Prof. Martin Lühder (l., CDU) und Rolf Wiederkehr (Grüne) meißeln gemeinsam am „Alten Zollhaus“. Foto: Siegmar Syffus

Insgesamt elf engagierte Sendener sind am Freitagmorgen für das Bürgerhaus „Altes Zollhaus“ im Einsatz. Unter ihnen auch Heinrich Söbbeke, Dr. Christian Vogdt, Hermann Geuting, Helmut Schoo und Bürgerbus-Fahrer Heinz Scheiper sowie Agnes Wiesker und Karl Schulze Höping vom Vorstand des Heimatvereins. „Der harte Kern besteht insgesamt aus etwa 15 Ehrenamtlichen“, berichtet Schulze Höping. „Seit Beginn der Restaurierung haben wir schon 1650 Arbeitsstunden geleistet und haben unter anderem 22 Container mit Bauschutt aus dem Haus geholt.“

„Es macht Spaß, hier mitzuarbeiten“, nennt Hermann Geuting seine Motivation, sich tatkräftig einzusetzen für die Restaurierung des Bürgerhauses, von dem in Zukunft alle Sendener profitieren sollen. Heinz Scheipers hat einen ähnlichen Beweggrund: „Wenn man als Rentner gebraucht wird, und es noch leisten kann, ist das doch eine schöne Sache“, sagt er. Außerdem sei es ein wichtiges grundsätzliches Anliegen des Heimatvereins, das historische, aus dem Jahr 1587 stammenden Gebäude der Nachwelt zu erhalten. In seiner wechselhaften Geschichte diente es unter anderem als Wohn-, Zoll- und Gildehaus.

Bei ihren jüngsten Arbeitseinsätzen haben die Ehrenamtlichen rund 800 alte Ziegel aus dem Mauerwerk des Giebels für die Wiederverwertung aufgearbeitet. „Jetzt müssen die Zimmerer das Fachwerk restaurieren, bevor die Maurer möglichst viele der alten Steine wieder einsetzen. Nach dem Giebel werden nach und nach die anderen Seiten des Hauses restauriert“, macht Schulze Höping deutlich, dass auch nach dem Richtfest, das am 7. Februar gefeiert wurde (WN berichten), noch eine Menge Arbeit zu leisten ist, bevor das Bürgerhaus (voraussichtlich) im Spätsommer 2021 seiner Bestimmung übergeben werden kann. Ausdrücklich betont der stellvertretende Vorsitzende des Heimatvereins, „dass die Zusammenarbeit der Ehrenamtlichen mit den Handwerkern der Firmen Steinwechter & Bröcker und Herbort vorbildlich läuft.“