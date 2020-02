Am 24. Oktober 2013 geht um 18.59 Uhr eine E-Mail beim Sendener Bauamt ein. Betreff und Name des Anhanges lautet „Sanierungsbedarf des Umkleidegebäudes des SV Bösensell am Sportplatz“. Eben dieses Thema ist weiterhin aktuell, aber noch nichts passiert. Jedenfalls nichts, das in Beton gegossen wurde.