Fröhliches „Schäferstündchen“

Party mit Prinzenpaar und Promi: Beim K.E.B.-Fest waren nicht nur Prinz Werner I. (Gründer) und seine Sarah I. (Gründer) die Stars. Als Überraschungsgast und erster Showact betrat „Schäfer Heinrich“ am Samstag die Bühne im Saal Temme. Bekannt wurde er vor mehr als zehn Jahren mit dem TV-Format „Bauer sucht Frau“, heute ist er Entertainer und Sänger – auch mit Engagements am „Ballermann“. Elferratsmitglied Thomas Reichert kennt „Schäfer Heinrich“ persönlich und konnte ihn für die Bösenseller Karnevalsparty gewinnen. Vier seiner Lieder gab er zum Besten, „Haus am Hühnerfrikassee“, „Ladykiller“, „Neue Alte“ und sein Klassiker „Das Schäferlied“ standen auf dem Programm. Garniert wurde der Auftritt mit einer Polonaise – eine perfekte Stimmungsgrundlage für eine Karnevalsparty.

Oliver Schulte-Sienbeck, einer der Moderatoren des Abends, fasste zusammen: „Er hat uns stolz und glücklich gemacht“. Nach einer kurzen Büttenrede über die Dorf-Ereignisse des vergangenen Jahres vom Kinderprinzenpaar Carlos I. und Mette I. gab es weitere Auftritte „von Bösensellerinnen für die Bösenseller Närrinnen und Narren“, kündigte Moderator Michael Kunkel an. Die Jugendgarde und die 1. Garde des SV Bösensell wirbelten nacheinander über die Bühnenbretter und vollführten gewohnt gekonnt ihre Choreographien. Das Narrenvolk zeigte sich begeistert und forderte lautstark Zugaben. Gern erfüllten die jungen Tänzerinnen diesen Wunsch und zeigten einen gemeinsamen Gardetanz.

Beschwingte Party mit Schäfer Heinrich 1/20 Mit dem Prinzenpaar Werner I. und Sarah I. sowie mit Promi "Schäfer Heinrich" feierten die Bösenseller Jecken eine putzmuntere K.E.B.-Karnevalsparty Foto: cw

Diese Session ist eine besondere für Bösensell: Seit 60 Jahren gibt es den K.E.B. - Karnevals Elferrat Bösenell. Zum aktuellen Prinzenpaar Werner I. und Sarah I. durften sich alle anwesenden Ex-Prinzenpaare auf die Bühne gesellen. „Eine stattliche Anzahl“ kam zusammen, konnte Michael Kunkel sich freuen. „Drei Tage seid ihr mal nicht im Amt“, begrüßte er auch das amtierende Königspaar des St. Johanni Schützenbruderschaft Alexander Große Höckesfeld und Claudia Strothoff. Mit ihrem Hofstaat waren die als Kartenspiel verkleidet. Das Team von Temme hat das Gasthaus am Samstag in „Geppie´s Sportsbar“ verwandelt und bewältigte den großen Narrenansturm sportlich. DJ des Abends war Torsten Matschke, er lockte mit einem großen Musik-Repertoire auf die Tanzfläche. Das 60. K.E.B.-Fest in Bösensell war etwas anders als gewohnt, ein „Ballermann“-Entertainer ist aufgetreten, es gab zwei Moderatoren und das Programm war kurz und knackig. Die Stimmung war allerdings bunt und jeck wie immer – viele Narren planen schon für die kommende Session.