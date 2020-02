Die Explosion muss eine gewaltige Wucht gehabt haben: Die Türzargen des Tankstellenshops sind verbogen und nach innen gequetscht. Das Sicherheitsglas der Tür und des Schaufensters konnte gerade noch standhalten, ist aber mit unzähligen Rissen übersäht und stark deformiert.

Gegen 3.30 Uhr hat es am Morgen des Rosenmontags an der Westfalen Tankstelle an der Münsterstraße heftig geknallt. Unbekannte haben dort den Geldautomat gesprengt. Laut Angabe der Polizei flüchteten zwei Täter mit einem Motorroller vom Tatort in ein nahe gelegenes Wohngebiet. Zur Fahndung setzte die Polizei einen Hubschrauber ein. Anwohner des Grottenkamps sowie des Wohngebiets Mönkingheide wurden durch den kreisenden Hubschrauber geweckt. „Gegen halb Vier hat mich mein Hund geweckt. Der ist wohl durch den Knall aufgeschreckt und durchgedreht, weil er dachte, es ist Sylvester“, berichtet Marina Kreklau im WN Gespräch. „Gegen Kurz nach Vier kreiste dann der Hubschrauber bei uns über der Mönkingheide“, erzählt die Anwohnerin. Eine andere Sendenerin schreibt auf facebook: „Bin vor Schreck fast aus dem Bett gefallen. War direkt hier am Kreisverkehr. Erst der Knall, dann ist was metallisches runter gefallen und dann fuhr ein Auto ziemlich flott weg.“

Aktuelle sind Ermittler und Mitarbeiter der Spurensicherung vor Ort. Das Tankstellengelände ist weiträumig mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen, 0 25 91 / 79 30, zu melden.