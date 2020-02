Bei Geld fängt der Spaß erst richtig an

Senden -

Einen satirischen Streifzug durch die Welt des Kapitals und der Politik unternimmt der Kabarettist Chin Meyer am 6. März (Freitag) in der Halle 2 im Sendener Sportpark. Karten gibt es im Vorverkauf an der Information im Rathaus.