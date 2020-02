Zum Abschluss der Reihe „Best of NRW 2019/20“ gastiert das Vigato Quartett am Sonntag (1. März) um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Das Streichensemble mit Veronika Bejnarowicz (Violine), Laura Kania (Violine), Marc Kopitzki (Viola) und Gereon Theis (Violoncello) spielt Werke von Leos Janáček, Robert Schumann und Ludwig van Beethoven.

Inspirationen erhielt das Streichquartett in der gemeinsamen Arbeit mit dem Auryn Quartett und dem Belcea Quartett sowie den Künstlern Heime Müller ( Artemis Quartett ), Eberhard Feltz, Valentin Erben ( Alban Berg Quartett ), Tim Vogler (Vogler Quartett), Bernhard Schmidt (Mandelring Quartett), Dirk Mommertz (Fauré Quartett) und Hariolf Schlichtig (Cherubini Quartett), teilt das Sendener Kulturamt mit. Meisterkurse – im Rahmen der Thüringischen Sommerakademie sowie bei der Académie de Musique Tibor Varga in Sion (Schweiz) mit bereicherten die musikalische Entwicklung des Ensembles.

Im August 2016 erhielt das Vigato Quartett eine Einladung zum Jeunesses Musicales International Chamber Music Campus in Weikersheim sowie im August 2017 eine Einladung zur Internationalen Sommerakademie für Kammermusik in Niedersachen, heißt es in der Konzert-Ankündigung.

Seit Oktober 2018 studiert das Quartett in der Klasse von Oliver Wille (Kuss Quartett) an der HMTM Hannover.

Bisherige Konzertreisen führten das Vigato Quartett durch ganz Deutschland und das europäische Ausland. Im Jahr 2015 folgten Einladungen zum internationalen Festival Pablo Casals in Prades (Frankreich) sowie zu einem Konzert im Rahmen der Rigi Musiktage in Vitznau (Schweiz).

Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 13 Euro und an der Abendkasse 16 Euro. Ermäßigte Karten kosten jeweils 3 Euro weniger. Die Eintrittskarten sind an der Information im Rathaus der Gemeinde Senden erhältlich.

Am Veranstaltungsabend können auch die Abos für die vier Konzerte der Saison 2020/21 erworben werden. Die Mitwirkenden sind: Eternum Quartett (Saxofone); La Réjouissance (Cembalo, Traversflöte, Viola da Gamba), Laura Moinian/Alexander Vorontsov (Violoncello/Klavier) und Philipp Scheucher (Klavier). Das Abo garantiert reservierte Plätze und kostet auch weiterhin 42 Euro / ermäßigt 32 Euro.