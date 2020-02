Höchst zufrieden mit der Leistung der Sendener Handwerker zeigte sich Ulrich Scheer : „Nicht nur die Chinesen können zügig bauen, das klappt auch hier“, zwinkerte der Geschäftsführer der Heilig-Geist-Stiftung mit Blick aufs schier nie enden wollende Projekt „Flughafen Berlin“.

„Wir haben die Küche des Altenheims im November geplant, Mitte Januar sind die Handwerker gestartet und am 9. März werden wir den Betrieb wieder aufnehmen“, freute sich Scheer, dass der Zeitplan trotz eines ursprünglich nicht bekannten großen Wasserschadens unter dem Fußboden eingehalten werden konnte. Dafür bedankte sich das Altenheim am Freitag mit einem gemeinsamen Frühstück bei Mitarbeitern der Firmen Ernst, Korthues, H+M Kältetechnik, Elektro Scharmann, Suttrup-Böckenholt, Udo Schicht und Franz Vorspohl. Während der Umbauphase wurden die Bewohner des Sendener Altenheims durch die Küche des Klara Stiftes in Seppenrade mit Essen versorgt.

Rund 300 000 Euro hat die Heilig-Geist-Stiftung nach Auskunft ihres Geschäftsführers in die Sanierung und Modernisierung der rund 130 Quadratmeter großen Küche investiert. Dort kann das Essen für bis zu 220 Personen zubereitet werden.

Bisher waren dies die Bewohner des Altenheims St. Johannes, die Kinder der Kita-Erlengrund und der Davertschule sowie die Nutzer des Mittagstischs im evangelischen Gemeindezentrum. Mit der Inbetriebnahme des neuen Pflegeheims „Schwester Maria Euthymia“ auf dem ehemaligen Sportplatz an der Holtruper Straße werden die dort ansässigen Bewohner ebenfalls durch die Küche des Altenheims St. Johannes versorgt. Außerdem soll im Sommer im Altenheim in begrenztem Umfang ein Mittagstisch für Interessierte aus dem Dorf angeboten werden. Aufgrund dieser Umstrukturierung können Erlengrund-Kita und Davertschule künftig nicht mehr versorgt werden, kündigte Scheer an.

Die Nutzung einer zentralen Küche für das bestehende sowie das neue Pflegeheim bringt ist aus Scheers Sicht aus mehreren Gründen vorteilhaft: „Laut gesetzlicher Vorgaben stehen pro Bewohner flächentechnisch 53 Quadratmeter zur Verfügung – egal, ob mit oder ohne Küche. Der eingesparte Platz kommt also den Bewohnern des Schwester Euthymia Hauses zugute. Auch der Personaleinsatz fällt durch die Zentralküche geringer aus.“ Angesichts der räumlichen Nähe der beiden Häuser sei es unproblematisch, das Essen warm und flexibel auszuliefern.