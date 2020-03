49-jähriger Sendener mit Virus infiziert

Ein erster Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus im Kreis Coesfeld ist soeben bekannt geworden: Ein 49-jähriger Mann aus Senden, der derzeit in einem Krankenhaus in Münster behandelt wird, hat sich mit dem neuartigen Grippevirus infiziert, wie dem Kreisgesundheitsamt am Mittwoch (4. März) gemeldet wurde. Wegen einer anstehenden Operation war der Patient in das Krankenhaus gekommen, zeigte dann aber das Grippesymptom Fieber, weshalb auf den Erreger getestet wurde, teilt der Kreis Coesfeld mit. Der Sendener befindet sich auf dem Weg der Besserung, wird zeitnah in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt und unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen transportiert, heißt es weiter.

In Quarantäne sind auch seine weiteren Familienmitglieder, die ebenfalls bereits getestet wurden und nun vorsorglich zuhause bleiben. Derzeit werden die Kontaktpersonen des Mannes in Verwandtschaft und Freundeskreis ermittelt; weitere Testungen erfolgen. Mit diesen Testergebnissen rechnet das Kreisgesundheitsamt umgehend. Querverbindungen zu den Fällen im Kreis Unna oder in der Stadt Münster ergeben sich derzeit nicht.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr hat die Koordinierungsgruppe des Kreises einberufen; sie besteht aus Fachleuten der Dezernate und Abteilungen der Kreisverwaltung, die sich heute auch mit der DRK-Leitung abgestimmt haben. Eine Einberufung des Krisenstabes oder gar eine Schließung öffentlicher Einrichtungen sei in der derzeitigen Situation nicht erforderlich, hieß es in der Runde übereinstimmend.

Das Infotelefon des Kreisgesundheitsamtes zum Coronavirus unter 0 25 41 / 18 53 80 ist geschaltet und montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erreichbar.