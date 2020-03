Neun Infektionen in Senden bestätigt

Senden -

Aktuell sind in der Gemeinde Senden acht weitere Infektionsfälle mit dem Coronavirus bekannt geworden. Es handelt sich um Familienangehörige und andere Kontaktpersonen des 49-Jährigen, bei dem am Mittwoch im Clemenshospital das Virus festgestellt wurde. Die infizierten Personen wurden in häusliche Quarantäne geschickt.