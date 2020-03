Kein „Dummejungenstreich“, sondern ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, der schwere Folgen gehabt haben könnte: Gleich fünf Regeneinlaufschachtdeckel hoben unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (7. März) entlang der Bulderner Straße aus. Gegen 1.50 Uhr meldete sich ein Radfahrer, der mit seinem Fahrradanhänger in einen der ausgehobenen Schächte gefahren war. Glücklicherweise kam der Radfahrer nicht zu Fall, und es entstand auch kein Schaden.

Die informierten Polizisten stellten vier weitere ausgehobene Deckel fest, heißt es in einer Mitteilung. Diese wurden von ihnen wieder in ihre Halterungen eingesetzt. Das Ausheben dieser Deckel stellt eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch dar. Es wurde eine Strafanzeige gegen unbekannt gefertigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, 0 25 91 / 79 30.