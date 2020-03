Sichtlich beeindruckt waren die Organisatoren der CDU Bösensell über die starke Resonanz aus der Bevölkerung: Zur Aktion „Sauberes Bösensell“ konnten sie am Samstag rund 50 Ehrenamtliche begrüßen. Anschließend schwärmten die Helfer in kleinen, aus „Jung und Alt“ bestehenden Gruppen aus, um Beete, Wegesränder, Gräben und Spielplätze von Unrat zu befreien, heißt es in einer Mitteilung. Erstmals wurde die Aktion auch von Kameraden des Löschzugs Bösensell unterstützt. Die Blauröcke halfen den Müllsammler an der L 550 und erzeugten durch das Einsatzfahrzeug entsprechende Aufmerksamkeit bei den anderen Verkehrsteilnehmern.

Nach zwei Stunden kehrten die fleißigen Helfer zum Kirmesplatz zurück. Die Bilanz fiel glücklicherweise „schlecht“ aus – die gesammelten Mengen waren deutlich geringer als in den Vorjahren, heißt es in der Mitteilung. Bei einem anschließenden Snack mit Würstchen vom Grill und einem Kaltgetränk resümierten die Teilnehmer, dass bestimmt auch die Projekte in Kindergarten und Schule zum Umgang mit Müll und Verpackungen zur „schlechten Bilanz“ einen entsprechenden Beitrag geleistet haben. Die Organisatoren der CDU Bösensell bedankten sich bei allen tatkräftigen Teilnehmern und hoffen, dass der Müll in der Landschaft rund um Bösensell noch stärker zurückgehen wird.