„Man sieht nur mit dem Herzen gut.“ Diese Erkenntnis trifft in ganz besonderem Maße auf eine neue Errungenschaft des Reitvereins Bösensell zu: Das Kleinpferd „Zazoo“, von allen nur „Susi“ genannt, verstärkt das Schulponyteam. Nach einem Weideunfall im Fohlenalter verlor „Susi“ ihr rechtes Auge. Schnell lernten die Kinder mit dieser Besonderheit umzugehen, Hemmungen abzubauen und „Susi“ mit ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, teilt der Reitverein mit. Schließlich sei „Susi“ ein tolles Gemeinschaftspony. Ein Teil des Kaufpreises erwirtschaftete die Vereinsjugend mit ihrer Bilderaktion, Kuchenverkauf und einem gut umworbenen Spendenschwein selbst.

Am Wochenende nahmen „Susi“ und 14 Jugendliche des Vereins an einer Sitzschulung zur Vorbereitung auf die Turniersaison teil. Arme kreisen, Schattenboxen, mit geschlossen Augen reiten war genauso gefragt, wie Turnübungen am Boden zur Lockerung der Muskulatur.