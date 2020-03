Mit ihrem Debüt „Kranichland“ schuf Anja Baumheier eine tragische Familiengeschichte aus der Zeit des geteilten Deutschlands und landete auf Anhieb unter den ersten Zehn der Spiegel-Bestsellerliste. „Auch auf unserer Bücher Schwalben-Top Ten war der Erstling lange zu finden“, verrät Erna Schwalbe . „Und nun freuen wir uns, dass Anja Baumheier zu uns nach Senden kommt.“

In „Kastanienjahre“, dem neuen Buch der Autorin gibt es für Elise zwei Orte, die für sie Heimat bedeuten: Paris, wo sie seit über 20 Jahren eine kleine Boutique im Montmartre führt; und Peleroich, das verschlafene Dorf an der mecklenburgischen Ostseeküste. Hier wächst sie in den 60er Jahren auf, hier lernt sie Henning und Jakob kennen, die beiden Lieben ihres Lebens. Henning, der Fels in der Brandung, den sie seit Kindertagen kennt, Jakob, der Frauenschwarm, der Künstler werden will und wie sie davon träumt, einmal den Eiffelturm zu sehen. Eine fatale Dreiecksbeziehung voller Geheimnisse – bis Jakob eines Tages spurlos aus Elises Leben verschwindet.

Anja Baumheier erzählt, so die Pressemitteilung, von einem malerischen Dorf und dem Schicksal seiner Bewohner zwischen Gründung der DDR, Mauerbau und Nach-Wendezeit.

Das Wissen über das Leben in der DDR ist nicht selten – heute vielleicht mehr denn je – lückenhaft. Mit ihrem Roman „Kastanienjahre“ macht Anja Baumheier ein düsteres Kapitel deutsch-deutscher Geschichte lebendig, indem sie persönliche Schilderungen in ihren Roman einwebt. Ein gut geschriebenes Buch, spannend wie ein Krimi zu lesen.

Anja Baumheier wurde 1979 in Dresden geboren und hat ihre Kindheit in der DDR verbracht. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Berlin.

Karten für die Veranstaltung am 27. März (Freitag), die um 20 Uhr beginnt, gibt es in der Buchhandlung Schwalbe. Die Tickets können auch unter 0 25 97/982 44 oder online bestellt werden. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro inklusive Getränken und Knabbereien.