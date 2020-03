Mit 77 Jahren ist Peter Moll schon längst kein Jungspund mehr. Gleichwohl setzte sich der FDP-Politiker am Dienstagabend im Sozialausschuss mit geradezu jugendlichem Elan für die Initiierung eines „Jugendparlaments“ in der Gemeinde Senden ein. Ganz besonders energisch trat er dem Vorschlag der Verwaltung entgegen, den Antrag der Liberalen vorerst zurück zu stellen. „Es darf nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufgeschoben werden“, machte Moll darauf aufmerksam, dass vor der Kommunalwahl im September nur noch eine Sozialausschuss-Sitzung stattfindet und das Thema nicht in die nächste Legislaturperiode verschoben werden sollte.

Die „Fridays for Future“-Bewegung habe viele Jugendliche motiviert, sich stärker am politischen Geschehen zu beteiligen, heißt es im FDP-Antrag. Diese Beteiligung sollte in der Gemeinde Senden durch ein Forum im öffentlichen, politischen Raum unterstützt werden. Das „Nachwuchsparlament“ sollte aus Zwölf- bis 18-Jährigen gebildet werden. Sie könnten eigene Projekte initiieren und sich bei politischen Entscheidungen, die Kinder und Jugendliche betreffen, einbringen.

„Wir wollen keine ,Schieberei“ betreiben“, trat Bürgermeister Sebastian Täger Molls Bedenken entgegen. Er ansprach sich dafür aus, das Thema Jugendparlament zunächst in die Workshops der YouComm am 21. März aufzunehmen und die Meinung des Ökumenischen Jugendtreffs einzuholen. „Es sollte kein von Erwachsenen beschlossenes Konzept vorgesetzt werden“, sagt Täger.

„In Zeiten sinkenden Demokratie-Interesses, ist es unser Anliegen, den Antrag mitzutragen“, betonte Dr. Axel Hengstermann (CDU) und plädierte dafür Jugendliche aller Bildungseinrichtungen einzubinden. Jürgen Hernsel (SPD) regte an, auch Auszubildende in die Jugendvertretung einzubinden. Ebenso wie er befürwortete auch Berthold Rieger (Grüne) die YouComm in das Thema einzubeziehen.

Die Ausschussmitglieder votierten letztlich einstimmig dafür, eine Jugendvertretung in der Gemeinde Senden anzustoßen. Ideen und Vorschläge sollen bei der YouComm gesammelt werden und in den Prozess einfließen. Der Bürgermeister machte darauf aufmerksam, dass ein Jugendparlament kein „Selbstläufer“ sei, sondern kontinuierlich mitbetreut werden müsse.