Die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 13. September wählten die Mitglieder des SPD-Gemeindeverbands am Donnerstagabend auf einer Mitgliederversammlung in der Gaststätte „KranenCamp“. Einigkeit herrschte darüber, dass die SPD in der vergangenen Ratsperiode intensiv an der Entwicklung der Gemeinde Senden mitgewirkt hat, was angesichts des Allmächtigkeitsanspruchs der Mehrheitsfraktion für die Bürger immer wieder deutlich gemacht werden müsse, wie es in der Pressemitteilung der SPD heißt.

„Die Entscheidungen in Rat und Ausschüssen tragen auch unsere sozialdemokratische Handschrift. Leider scheiterten viele gute Anliegen an der Verweigerungshaltung der CDU, die zum Beispiel konsequent Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung im Ortskern ablehnt“, eröffnete Gemeindeverbandsvorsitzender Lambert Lonz die Versammlung.

Im bevorstehenden Wahlkampf komme es nun darauf an, die eigenen Ideen für eine nachhaltig positive Entwicklung aller Ortsteile in Gesprächen mit den Bürgern zu diskutieren.

Vor den eigentlichen Wahlen präsentierte sich Hermann-Josef Vogt aus Coesfeld den Anwesenden zunächst mit seinen politischen Vorstellungen als Kandidat für das Amt des Landrats.

Im Anschluss wurden folgende Kandidatinnen und Kandidaten für die einzelnen Wahlbezirke gewählt: Wahlbezirk I Ludger Schöning, Wahlbezirk II Niklas Sticht, Wahlbezirk III Jürgen Hensel, Wahlbezirk IV Christian Kaisler, Wahlbezirk V Achim Peltzer, Wahlbezirk VI Lambert Lonz, Wahlbezirk VII Georg Hülk, Wahlbezirk VIII Matthias Halsbenning, Wahlbezirk IX Andrea Bogun, Wahlbezirk X Jan-Peter Klingelhöfer, Wahlbezirk XI Birgit Hülk, Wahlbezirk XII Karl-Heinz van den Wyenbergh, Wahlbezirk XIII Evelyn Lonz, Wahlbezirk XIV Gerd Buchholz, Wahlbezirk XV Thomas Kruth, Wahlbezirk XVI Dirk Windel, WahlbezirkXVII Ludger Janning. Für die Kreistagswahl wurden folgende Kandidaten nominiert: Wahlbezirk XXV Niklas Sticht, Wahlbezirk XXVI Jan-Peter Klingelhöfer, Wahlbezirk XXVII Holk Opitz.