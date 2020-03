Die Pfarrgemeinde St. Laurentius reagiert auf die Entwicklung beim Coronavirus. Um dessen Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, werden vorläufig alle Werktagsgottesdienste in den vier Teilgemeinden ausfallen. Diese Regelung gilt ab Montag (16. März).

Ferner fallen aus: die Fastenessen; die Oasenabende; die Meditative Messe (17. März) in der Venne; die Tauferinnerungsgottesdienste der Erstkommunionkinder; die Wortgottesdienste im Altenheim montags um 10.30 Uhr; die Ökumenischen Bibeltage; die Kreuzwegandachten und -meditationen. Zentral wird es eine Bußandacht in der Laurentiuskirche geben am 7. April (Dienstag) um 19 Uhr. Die Bußandachten am 1. April in Bösensell und am 6. April in Ottmarsbocholt fallen aus.

Dies gilt auch für das Angebot des Hospizkreises „Philosophie trifft Pantomime“ am morgigen Sonntag.

Ebenso fällt der angekündigte Gottesdienst in der Manege am 29. März (Sonntag) um 17 Uhr in Ottmarsbocholt aus. Stattdessen findet der Gottesdienst um 10.30 Uhr in der Kirche statt.

Die Aufführung des Musicals Jesus Christ Superstar am Palmsonntag fällt aus. Die Veranstaltung mit Justus Frantz wird verlegt vom 3. April auf einen neuen Termin, der baldmöglichst bekannt gegeben wird. Die Karten behalten ihre Gültigkeit, teilt die Pfarre mit.

Sie ergänzt, dass die Sonntagsmessen weiterhin zu den üblichen Zeiten gefeiert werden. Die Ausstellung der Misereor-Hungertücher in der St. Laurentiuskirche findet wie geplant bis zum 6. April statt, weil diese von einzelnen besucht werden kann, ohne mit anderen in Berührung zu kommen.