Das öffentliche Leben klingt aus, die privaten vier Wände geraten zum Rückzugsort. Dass das kulturelle Herz, das gerade in Senden vernehmlich pochte, nicht mehr schlägt, fällt auf. Die Größe der Lücke, die klafft, wird vielen Bürgern bereits deutlich. Günter Melchers , Leiter des Kulturamtes, und seinem Team bleibt nichts anderes übrig, als sich damit zu arrangieren, dass Veranstaltungen reihenweise gecancelt werden müssen.

„Natürlich bedauern wir, dass wir viele Veranstaltungen verschieben, einige sogar absagen mussten. Schließlich haben wir unser Kulturprogramm mit viel Herzblut geplant und viele Angebote waren bereits ausgebucht. Andersherum ist es jetzt eben notwendig geworden im Hinblick auf eine möglichst langsame Verbreitung des Coronavirus.“

Insgesamt wurden in dem Zeitraum bis zum 30. April (auf den sich die Bürgermeister des Kreises bisher als Frist geeinigt haben) zehn Kulturveranstaltungen vorerst abgesagt, an denen die Gemeinde beteiligt ist, oder die von der Gemeinde organisiert werden. „Das Jazz-Konzert am gestrigen Freitag sowie das Aufstellen des Maibaums am 30. April können leider nicht verschoben werden. Bei allen anderen Veranstaltungen werden zeitnah Ersatztermine gesucht“, so das Kulturamt. Für die Kabarett-Veranstaltung mit Chin Meyer wurde mit dem 3. Oktober bereits ein Termin gefunden. Alle Karten behalten zunächst ihre Gültigkeit.

Ob Ende April aber die Corona-Gefahr gebannt ist, vermag niemand abzuschätzen. Die Devise im Rathaus lautet: „Veranstaltungen nach dem 30. April bereiten wir natürlich weiter vor. Das Maifest ist beispielsweise schon längst organisiert, das soll in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Kreis Coesfeld ein toller Rad-Aktionstag werden. Angesichts der sich ständig ändernden Lage, können wir heute noch nicht absehen, ob das Fest stattfinden kann“, erklärt Melchers auf WN-Anfrage.