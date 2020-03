Zwangspause fordert Familien heraus

Zwischen besonderer Herausforderung und Hilfe: Für viele Familie lösten die Nachricht, dass sämtliche Schulen und Kitas ab dem heutigen Montag geschlossen sind, keine Freude über „Corona-Ferien“ aus. Im Gegenteil, die Betreuung von Kindern auf deine Beine zu stellen, verlangt vielen Betroffenen einiges ab. „Ich habe noch keine Vorstellung, wie das funktionieren soll“, sagte eine Mutter zweier Grundschulkinder am Sonntag den WN , die ebenso wie ihr Mann berufstätig ist. Ob Homeoffice, Urlaub oder womöglich unbezahlter Urlaub ihre Option wird, war noch nicht klar.

Übergangsregelung bis Mittwoch

Bis Mittwoch gilt noch eine Übergangszeit. Die Schulen werden an diesen beiden Tagen keinen Unterricht anbieten, stellen aber Betreuungspersonen bereit. Diese Übergangsregelung gilt auch für die Kindertageseinrichtungen. An den beiden Tagen werden die Ausnahmeanträge (die Arbeitnehmerbescheinigung ist auf der Homepage der Gemeinde Senden erhältlich) entgegengenommen, die der vom Land definierte Personenkreis der „unentbehrlichen Schlüsselpersonen“ einreichen kann.

Zu diesem Kreis, so die Mitteilung der Gemeinde, gehören Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizinischen und pflegerischen Versorgung und der Aufrechterhaltung zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. Dazu zählen insbesondere: Alle Einrichtungen, die der Gesundheitsversorgung und der Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicherheit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infrastrukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Justiz und Verwaltung dienen.

„Schlüsselpersonen“ brauchen Bescheinigung

Die Notwendigkeit einer außerordentlichen schulischen Betreuung von Kindern „unentbehrlicher Schlüsselpersonen“ ist durch eine schriftliche Bescheinigung des Arbeitgebers oder Dienstvorgesetzten nachzuweisen, die bis spätestens Dienstag (17. März) in Kita oder Schule einzureichen ist.

Die Gemeinde bittet alle Eltern, ihre Kinder nicht durch die Großeltern betreuen zu lassen, da ältere Menschen ebenso wie Menschen mit einer Vorerkrankung zu der Zielgruppe gehören, die ganz besonders vor einer Infektion mit dem Corona-Virus geschützt werden muss.

„ Ich appelliere an Solidarität und Hilfsbereitschaft. " Bürgermeister Sebastian Täger, der auch mahnt, einen kühlen Kopf zu bewahren

Bürgermeister Sebastian Täger appelliert im WN-Gespräch, jetzt auf Solidarität und Hilfsbereitschaft zu setzen. Dafür sieht Täger viele Ansätze in Nachbarschaften oder Freundeskreisen, aber auch in Angeboten, die in Facebook-Gruppen geäußert werden. Die Gemeinde prüfe, bei der Vermittlung von ehrenamtlichen Helfern und Hilfebedürftigen technische Unterstützung anzubieten.

Ob neben dem Cabrio-Bad, dessen Betrieb für Badegäste ab dem heutigen Montag ruht, auch noch weitere Einschnitte ins öffentliche oder politische Leben (beispielsweise Ausschusssitzungen) nötig werden, kläre sich nach der aktuellen Lage in Absprache mit anderen Behörden und Einrichtungen.

Der wohl vorerst letzte Gottesdienst ist am Sonntag in den Kirchen der Pfarrgemeinde St. Laurentius gefeiert worden, denn das Bistum hat angeordnet, bis auf Weiteres die Gläubigen nicht mehr zu Messen einzuladen, die Kirchen bleiben aber fürs private Gebet geöffnet.