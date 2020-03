Die Gemeindeverwaltung hat entschieden, ab dem heutigen Dienstag (17. März) das Rathaus für den allgemeinen Publikumsverkehr zu schließen. Diese Maßnahme gilt zunächst bis zum 19. April.

Bürger, die unaufschiebbare Anliegen haben, sollen vorab telefonisch einen Termin vereinbaren. Telefonisch und per E-Mail sind die Beschäftigten der Gemeinde weiterhin erreichbar. Tipp: Unter https://www.senden-westfalen.de/de/rathaus-politik/verwaltung/beschaeftigte/ findet sich eine Übersicht über alle Beschäftigten mit ihren jeweiligen Durchwahlen und Arbeitszeiten.

Auch bei den politischen Sitzungen kommen viele Personen zusammen. Daher wird die Gemeinde die nächsten Termine prüfen und gegebenenfalls absagen. Die geplanten Treffen des Schulausschusses (17. März), des Gemeindeentwicklungsausschusses am Mittwoch und Donnerstag (18./19. März) sowie des Haupt- und Finanzauschusses (24. März) finden nicht statt. Wichtige Themen werden im Rahmen der Ratssitzung am 26. März behandelt, an der nicht „gerüttelt“ wird.

Infos auch online und in der Senden App, die es kostenlos in den App-Stores gibt.