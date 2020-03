Erstmals nach ihrer offiziellen Anerkennung im Januar trafen sich die Stiftungsmitglieder der Bürgerstiftung Senden in der Landgaststätte Große Hellmann in Bösensell zu einem Treffen. Es wurde nicht nur das letzte Jahr resümiert, sondern auch über Aktionen für dieses Jahr beraten, teilt der Vorstand der Stiftung mit.

„Schlafende Münzen“ für die Stiftung wecken

So wird in den nächsten Tagen ein Flyer an alle Haushalte verteilt, der auf die Aktion „Schlafende Münzen“ hinweist. Es geht darum, dass ausländische Münzen und Scheine in einen Umschlag gesteckt und an verschiedene Stellen in der Gemeinde Senden abgegeben werden können. Die Abgabestellen werden im Flyer genannt. Der Inhalt der Umschläge wird dann in Euro umgetauscht. Der Erlös kommt der Bürgerstiftung für ihre Arbeit zugute.

Mit Unterstützung der Jugendkunstschule Senden, in Kooperation mit der Edith-Stein-Schule Senden, entsteht demnächst ein Geburtstagskalender. Die Kinder gestalten mit ihren Bildern die monatlichen Blätter. Der Erlös aus dem Verkauf der Geburtstagskalender wird ebenfalls für Zwecke der Bürgerstiftung Senden verwandt.

Mitte Mai wird Prof. Wilfried Reininghaus einen Vortrag über „Die Anfänge der Demokratie 1918/1919 in Deutschland und in Senden“ halten. Die Bürgerstiftung, so ihr Vorstand im Gespräch mit den WN, sieht es auch als ihre Aufgabe an, mit dem Vortrag für die Wertschätzung des demokratischen Systems in der Bundesrepublik, das sich immer stärkeren Herausforderungen ausgesetzt sieht, zu sensibilisieren. Der genaue Termin und der Veranstaltungsort werden noch rechtzeitig mitgeteilt.

„Herbstmahl“ als Benefiz-Dinner im Hofhotel

Ein Benefiz-Dinner hat die Bürgerstiftung ebenfalls schon auf der Agenda für dieses Jahr. Das Herbstmahl soll am 6. November (Freitag) im Hofhotel Grothues-Potthoff stattfinden, kündigt der erste Vorsitzende Karl-Heinz Walpurgis an. Er rät: „Interessierte sollten sich dieses Datum schon jetzt vormerken.“ Nähere Informationen werden noch kommuniziert.

Dies gilt auch für weitere (Förder-)Projekte der Bürgerstiftung Senden, für die es bereits Ideen und Konzepte gibt, an denen aber noch „gefeilt“ wird.