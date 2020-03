Mit Freieis-Aktion in die Schließung

Senden -

Mit Sorgen schaut Sebastian Nieters auf die wohl vierwöchige Zwangspause als Eisdielenbetreiber. Die bereits zubereiteten kühlen Köstlichkeiten verschenkte er am während der letzten geöffneten Stunde in dem Eiscafé am Brunnen.