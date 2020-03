Vogi spitzt neugierig die Ohren und kommt an das Gitter ihrer geräumigen Box im Pferdestall auf Gut Wewel. Längst hat die junge Stute gesehen, was Bernhard Kurzen da in der Hand hält: Möhren. „Die mag sie total gerne“, sagt der 67-jährige Kurzen, der den Oldenburger ungesehen im April vergangenen Jahres als Jährling gekauft hatte.