Seit voriger Woche gelten in Senden massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Kontrollen des kommunalen Ordnungsamtes am Wochenende haben ergeben, dass sowohl die Betretungsverbote für die Spiel- und Sportplätze als auch Gaststätten nahezu ausnahmslos eingehalten werden. „Größere Gruppen wurden in der Öffentlichkeit nicht angetroffen und auch die Gewerbetreibenden halten sich an die notwendigen Vorgaben“, so ein erstes Fazit von Bürgermeister Sebastian Täger . Seine Einschätzung der Situation vor Ort lautet: „Ich habe das Gefühl, dass die Menschen auch durch die besorgniserregenden Bilder und Berichte aus Italien den Ernst der Lage verstanden haben. Die Sendenerinnen und Sendener verhalten sich weit überwiegend verantwortungsvoll.“ Dennoch gibt es noch weitere Einschränkungen. So haben sich Bund und Länder heute auf ein weitergehendes Kontaktverbot verständigt. Untersagt sind Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit mit mehr als zwei Personen. Ausnahmen gelten unter anderem für den familiären Bereich und die Arbeitswelt. Da die Landesregierung diese Anordnungen eigens in einer Rechtsverordnung geregelt hat, gelten sie für das gesamte Land NRW und müssen nicht noch seitens der Ordnungsbehörde vor Ort umgesetzt werden. „Wir begrüßen diese einheitlichen und klaren Regelungen ausdrücklich“, ergänzt Ordnungsamtsleiter Holger Bothur, der diese weiterführenden Maßnahmen für geeignet hält, Infektionsketten weiter zu unterbrechen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Auch in den nächsten Tagen werden Bedienstete der Gemeindeverwaltung die Einhaltung der Anordnungen und Schutzvorkehrungen kontrollieren und eingreifen, soweit dieses erforderlich sein sollte. Besonderer Dank von Bürgermeister und Gemeinde-Team geht an alle Berufsgruppen und Personen, die sich jetzt dafür, die Corona-Krise zu meistern.