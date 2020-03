Bilder wecken Erinnerungen oder regen Fantasie an

Keine Bilder für den flüchtigen Blick, sondern Motive, die einen Impuls setzen:In Zusammenarbeit mit den Westfälischen Nachrichten , über Facebook und über die Homepage der Gemeinde Senden, veröffentlicht der Heimatverein Senden, regelmäßig, zunächst bis zum 17. April, historische und aktuelle Bilder mit Motiven aus Senden. Der Heimatverein bittet alle Bürgerinnen und Bürger, persönliche Erinnerungen, Erlebnisse, lustige und ernste Geschichten, Fantasiegeschichten, Hoffnungen und auch Ängste zu dem jeweiligen Bild, dem Heimatverein zu übermitteln.

Besonders auch die Schülerinnen und Schüler, die in dieser außergewöhnlichen Zeit, nun soziale Kontakte massiv einschränken müssen, bittet der Heimatverein (auch unter Mithilfe der Eltern ), ihre Gedanken, Fantasien und Erlebnisse im Zusammenhang mit den hier gezeigten Fotos dem Verein mitzuteilen, so die Pressemitteilung des Vereins. Einige von den Grundschülern haben bereits durch Führungen mit dem Kiepenkerl, Schutzmann und Nachtwächter, interessante Dinge über Senden erfahren.

Auch die Schüler der weiterführenden Schulen interessieren sich sicherlich für die Geschichte Sendens und für die zukünftige Entwicklung des Ortes. Auch diese Gruppe möchte der Heimatverein ermutigen, an dieser Aktion teilzunehmen. Der Heimatverein möchte jeweils eine Zuschrift zu den Bildern auswählen und in den Medien veröffentlichen. Wer also einen Beitrag einreicht, stimmt einer möglichen Veröffentlichung zu, wenn er nicht ausdrücklich widerspricht, betont der Verein in seiner Pressemitteilung. Alle Teilnehmer werden nach der Coronaviruskrise vom Heimatverein zu einem kleinen Dankeschön eingeladen.

Die neue Reihe startet mit einer Luftbildaufnahme, die circa 1925 entstanden ist, vom heutigen „Alten Zollhaus“. Zu sehen ist noch die alte Brennerei, der sogenannte Schnapskeller, das Gebäude der Molkereigenossenschaft Appelhülsen, Niederlassung Senden, den alten Pferdestall des Hauses Palz und natürlich das „Alte Zollhaus“ als künftiges Bürgerhaus der Gemeinde Senden.

Wer erinnert sich noch an die Sendener Originale im Büro der Genossenschaft? oder an den Schnapskeller? Was haben die Schülerinnen und Schüler noch in Erinnerung von den Führungen mit dem Kiepenkerl, dem Schutzmann und dem Nachtwächter? Der Heimatverein ist sehr gespannt auf viele Zuschriften.

Alle Beiträge bitte per E-Mail an: martin.luetkemann@freenet.de oder über Facebook, oder WhatsApp 0 17 0/977 42 94 oder per Brief: Heimatverein Senden, Jessener Straße 6, 48308 Senden.