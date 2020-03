Die jüngste Vorstandssitzung der Bösenseller Bruderschaft St. Johanni stellt ein Novum in der Vereinsgeschichte dar: Bedingt durch die aktuelle Kontaktsperre im Rahmen der Bekämpfung des Coronavirus erfolgte sie nicht in der Vereinsgaststätte, sondern per Videokonferenz von zu Hause, teilt die Schützenbruderschaft mit.

„Auch in Krisenzeiten geht das Vereinsleben weiter und es müssen wichtige Entscheidungen für den Zeitraum der Krise und danach getroffen werden“, so der erste Vorsitzende der Bruderschaft, Stephan Baumeister . Daher hatten sich die Vorstandsmitglieder für eine Videokonferenz per Internet entschieden. „Die Bild- und Tonqualität ist nicht immer konstant gut, aber insgesamt stellt diese Art der Kommunikation mit Bild eine Alternative zu einem persönlichen Treffen dar“, resümiert Baumeister.

Aktuell geht der Vorstand davon aus, dass das Schützenfest in diesem Jahr wie geplant stattfindet. Entsprechend werden die Planung und Organisation vorangetrieben. Aber mit absoluter Sicherheit kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, wie sich die aktuelle Krisensituation weiterentwickeln wird und welche Konsequenzen sich daraus für die Vereinsaktivitäten ergeben. Das für April geplante Altmitgliedertreffen musste bereits gestrichen werden. Ob dieses zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden kann, ist noch offen. Ebenso muss bis auf weiteres von einem offiziellen Besuch bei Jubilaren abgesehen werden, wobei weiterhin ein schriftlicher Glückwunsch seitens der Schützenbruderschaft erfolgt. Bei Trauerfeierlichkeiten müsste ebenfalls von der offiziellen Teilnahme von Vertretern der Bruderschaft abgesehen werden. „Insgesamt keine schöne Situation, aber die Gesundheit aller hat aktuell Vorrang und gemeinsam werden wir die Krise meistern“, so ist sich Baumeister sicher.