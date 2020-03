Vom Kanal zum Ortskern lenken

Das Gesamtbudget für das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) ist auf 14,1 Millionen Euro begrenzt, wovon die Sanierung der Steverhalle knapp fünf Millionen verschlingt.Obwohl in politischen Gremien der Maßnahmenkatalog bereits durchforstet worden ist, bleiben für die verbleibenden Projekte nur noch knapp 1,3 Millionen Euro übrig, so Carsten Busche vom Ressort Bauen und Planen der Gemeinde. Als „gesetzt“ gelten die Herrenstraße in drei Bauabschnitten bis zum Kirchplatz, die Platz- und Grünflächengestaltung in der Biete sowie die Umgestaltung der Münsterstraße zwischen Bakenstraße und Altem Zollhaus. Die Gemeinde stehe wegen einer möglichen Ausweitung des Förderrahmens in „engem Austausch“ und „konstruktiven Dialog“ mit der Bezirksregierung, so Busche. Sonst müsse die Gemeinde die Kosten selbst tragen