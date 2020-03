SVB will Umbau starten

Der Sportverein hat sportlich flott reagiert: Am Sonntag trafen sich der Gesamtvorstand des SV Bösensell und der Vorstand der Fußballabteilung. Beide Gremien fällten einstimmig die Entscheidung, dass die Sanierung und Aufstockung des Umkleidegebäudes auf dem Bösenseller Sportplatz jetzt in Angriff genommen werden soll.

Damit flankt der SV Bösensell einen Ball zurück, der vom Rat der Gemeinde aus aufs SVB-Spielfeld geschossen worden war. Denn – wie berichtet – hatte das Kommunalparlament am vorigen Donnerstag die Quote für den Eigenanteil der Vereine bei zwei großen Vorhaben von SV Bösensell und VfL Senden von 25 auf 15 Prozent gesenkt. Mittel des Landesprogramms „Moderne Sportstätte 2022“ fließen aber vorerst nicht, sofern die Gemeinde die Förderung beantragt, so Bürgermeister Sebastian Täger im Rat.

In absoluten Zahlen stehen daher immer noch hohe Summen im Raum: Für den SVB geht es bei einem Bauvorhaben mit Gesamtkosten von 655 000 Euro um 98 250 Euro, die der Club selbst stemmen muss. Deshalb nahm Jürgen Leifken , Leiter der Fußballabteilung, die Nachricht über die gesenkte Eigenbeteiligungsquote auch zunächst mit gemischten Gefühlen auf: Einerseits erkennt der Verein das Entgegenkommen von Politik und Verwaltung an, andererseits ist die Summe kein Pappenstiel, wie Leifken betont. Bei Abteilungs- und Gesamtvorstand habe aber die Haltung vorgeherrscht: „Wenn nicht jetzt, wann dann“, schildert Leifken aus den Gremien. Aus Sicht des Vereins „kann es jetzt losgehen“. Denn die Planung durch die örtliche Architektin Andrea Huesmann steht, die Baugenehmigung liegt vor. Mit der Gemeinde müssten jetzt Einzelheiten besprochen werden.

Da vor allem die Fußballer von der Sanierung profitieren, schließt Leifken es nicht aus, dass es abteilungsbezogen zu Beitragserhöhungen kommt. Die Zahl der Schultern, auf die die Last verteilt werden kann, fällt mit 250 Fußballern beim SVB aber nicht allzu üppig aus. Eine Mischung aus Geld und Eigenleistungen steuert der Verein bei und nimmt Handwerker in den Blick, die dem SVB wohlgesonnen sind. Insgesamt liege die Belastung für den Verein jetzt „in einem erträglichen Bereich“, so Leifken.

Auch Gerd Buchholz, Vorsitzender des VfL Senden, begrüßt, dass der Eigenanteil der Vereine gesenkt wurde – wie dies in Senden und Bösensell gefordert worden war. Der VfL muss 105 000 Euro von 700 000 Euro Gesamtkosten in den Kabinen-Neubau fließen lassen. „Damit kommen wir klar“, so Buchholz. Für den Verein herrsche jetzt Klarhheit und Sicherheit. Das Thema Vereinskredit sei wohl vom Tisch. Buchholz mahnte erneut, die Vereine nicht über Gebühr zu belasten. Dort werde ehrenamtliche Arbeit geleistet und der Einsatz von Vereinsmitgliedern für fachgerechte Arbeiten am Bau sei nur begrenzt möglich und sinnvoll.