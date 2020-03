„Highlight“ im Sommer fertig

Corona hat König Fußball fest im Griff: So rund der Ball auch ist – nichts läuft mehr auf den Sportplätzen. Rund läuft es allerdings beim VfL Senden hinter den Kulissen – beim Bau des neuen Umkleidegebäudes. „Wir liegen im Zeitplan. Die Putzarbeiten sind fertig. Es ist gefugt. Jetzt beginnen die Arbeiten am Außengelände“, skizziert Architekt Bernd Sparenberg den aktuellen Stand. Auch die Vorinstallationen für die Elektro-, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitäranlagen seien im Wesentlichen abgeschlossen.

Sobald der Putz trocken ist, soll der Estrich gelegt werden, sodass voraussichtlich Mitte/Ende April gefliest werden kann. Dann schließen sich die „Feininstallationen“ an, Armaturen und Sanitärkeramik werden angebracht, umreißt der Architekt die weitere Zeitschiene.

Vordach setzt Akzente

Mitte April soll auch mit der Installation des 17 Meter langen und drei Meter breiten, zum Sportplatz gelegenen Vordaches begonnen werden. „Es überragt das stehende Gebäude und wertet die Umkleide optisch enorm auf“, erläutert Sparenberg. Zentral vor dem Neubau wird auch noch eine vier Meter breite Treppenanlage aufgebaut. „Auf diese Weise bekommen wir eine viel bessere Anbindung an den Sportplatz und ein echtes Highlight“, führt der Architekt, der davon ausgeht, dass Ende Juli alles fertig ist.

„Im Wesentlichen werden wir auch im gesteckten Kostenrahmen bleiben“, sagt Sparenberg. Beim ersten offiziellen Spatenstich am 15. Oktober vergangenen Jahres war von einem Investitionsaufwand in Höhe von rund 600 000 Euro die Rede. „Es gab allerdings Kostensteigerungen im Bauwesen. Und es gibt immer Unwägbarkeiten in der Bauphase – das weiß jeder, der baut“, begründet der Architekt den gestiegenen finanzielle Aufwand. Laut einer gerade im Rat beschlossenen Vorgabe muss der VfL Senden 15 Prozent der rund 700 000 Euro umfassenden Investitionskosten tragen. Ein Teil dieser Summe spart der Verein, indem er die Planung und die Bauleitplanung selbst übernimmt (WN berichteten). Der VfL Senden braucht die Umkleide für das Training und den Spielbetrieb seiner 21 Jugend- und neun Seniorenmannschaften.

Da der Altbau, der künftig als Lager genutzt wird, schon seit zehn Jahren abgeschrieben ist, hätte dessen Sanierung nach Einschätzung des Vereins und der Gemeindevertreter keinen Sinn gemacht.