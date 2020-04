Frühlingserwachen am Rathaus

Die Vorgarten-Initiative Senden hat sich im Frühjahr 2019 gegründet, um der zunehmenden Verbreitung von Schotter-Vorgärten in der Gemeinde zu begegnen. Dazu will sie die Gartenbesitzer von den Vorteilen naturnaher, pflegeleichter Vorgärten überzeugen und bei der Planung und Anlage solcher Vorgärten unterstützen. Zu den Unterstützungsleistungen zählen neben Musterbeeten – ein weiteres soll im Herbst in der Schulstraße an der Edith-Stein-Hauptschule zusammen mit der Garten-AG angelegt werden – unter anderem Listen mit ausgewählten pflegeleichten Pflanzen. Die Listen können ebenfalls auf der Gemeinde-Website abgerufen werden können. Die in der Initiative engagierten örtlichen Gärtnereien und Baumschulen de Jong (Senden), Klabautschke (Bösensell) und Sennekamp (Senden) bieten die in den Listen aufgeführten Pflanzen zum Verkauf an.