In der heutigen Folge der „Heimatgedanken“, einer Gemeinschaftsaktion des Heimatvereins Senden mit den Westfälischen Nachrichten , zeigt der Heimatverein Senden ein Motiv, das alle Sendener Bürgerinnen und Bürger tief bewegt, so der Verein: Das Schloss Senden im „Winterschlaf“, eine romantische Aufnahme von 1925.

Fast 100 Jahre später entsteht das zweite Motiv: Das Anwesen blüht wieder auf. Der Heimatverein erinnert an die wechselvolle Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Zuletzt „wacht“ das Denkmal erst wieder auf, als mutige Bürgerinnen und Bürger in Senden mit riesigem Engagement auf das historische Gebäude aufmerksam machen. Waren nicht viele unter uns, die nicht mehr glaubten, dass Schloss Senden eines Tages wieder in alter Pracht erstrahlen könnte?, fragt der Heimatverein. Doch so steht das historische Bauwerk heute da, stolz und mächtig, als wolle es sagen, schaut her, ich lebe noch! Der Heimatverein Senden bittet alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Gedanken und die eigenen Erlebnisse zum Projekt Schloss Senden mitzuteilen. Der Heimatverein freut sich auf viele Zuschriften.

Aufnahme von Schloss Senden aus dem Winter 1925 Foto: Archiv Heimatverein Senden

Wenn die Corona-Krise beendet ist, lädt der Verein zu einem Gedankenaustausch ein, um in froher Runde über über die Aktion „Heimatgedanken“ zu sprechen und somit über „unser Senden“ von gestern, heute und morgen.

Alle Beiträge bitte per E-Mail an: martin.luetkemann@freenet.de oder über Facebook, oder WhatsApp 0 17 0/977 42 94 oder per Brief: Heimatverein Senden, Jessener Straße 6, 48308 Senden.