Nette Geste der Gastfreundschaft: Sandra Blömer , eine Wirtin des „Journal“, bedenkt die Bautrupps vor der Haus der inzwischen geschlossenen Kneipe immer wieder mal mit einer Stärkung. Ob frisch geschmierte gehaltvolle Brötchen oder eine Kuchenplatte – die Männer von der Baustelle, die – wie Blömer findet – ordentlich Tempo an der Münsterstraße und auf dem Kirchplatz vorlegen – nehmen den Kaloriennachschub dankend an. Schon als die Gaststätte noch geöffnet war, hatten die Bauarbeiter ihre Frühstückspause öfter – auf den Deckel des Hauses – ins „Journal“ verlegt. Dirk Herrmann, Polier bei der Firma Dallmann, weiß die „total nette“ Gastfreundschaft zu schätzen. „So was begegnet uns nur selten“, schildert der Polier der Baufirma aus Bramsche.