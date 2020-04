Das kriminelle Quartett hatte sich auf eine ganz bestimmte Beute spezialisiert: Die vier Männer im Alter zwischen 37 und 43 Jahren, die jetzt der Polizei ins Netz gingen, stahlen im großen Stil Baugerüste. Seit September 2019 sollen sie Baustellen in Münster, Senden, Nottuln, Greven und Belm (Niedersachsen) heimgesucht und komplette Gerüste abgebaut haben. Die vier Haupttäter, von denen laut WN-Anfrage bei der Polizei zwei in Senden leben, sollen dabei Unterstützung von weiteren Männern in wechselnder Tatbeteiligung gehabt haben. Die gestohlenen Bauteile wurden auf einem Gehöft in Havixbeck zwischengelagert, für die eigene Firma genutzt und Teile davon ins Ruhrgebiet weiterverkauft, teilt die Polizei mit. Der Wert der Beute belaufe sich auf mehrere Hunderttausend Euro. Aufmerksame Zeugen, die auffällige Lkw bemerkt hatten, brachten die Polizei auf die richtige Spur.