Das derzeit sonnige Frühlingswetter lockt nach draußen und macht Appetit auf ein leckeres Eis. Doch wie sehen eigentlich die Corona-Regelungen für Eisdielen aus? Was ist erlaubt und was verboten?

„Grundsätzlich gelten in ganz Nordrhein-Westfalen aktuell die Regelungen der so genannten Coronaschutz-Verordnung. Darin ist geregelt, dass die Belieferung mit Speisen und Getränken sowie der Außer-Haus-Verkauf durch Cafés zulässig ist, wenn die zum Schutz vor Infektionen erforderlichen Abstände eingehalten werden. Der Verzehr ist in einem Umkreis von 50 Metern um die gastronomische Einrichtung untersagt“, erläutert Holger Bothur , Fachbereichsleiter Bürgerservice, Ordnung und Soziales die Rechtslage, in einer Pressemitteilung. Und er ergänzt: „Um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, sollen Menschenansammlungen und Treffpunkte vermieden werden. Die Abholung von Speisen ist ok, aber anschließend müssen sich die Wege trennen. Ein Eis in geselliger Runde vor dem Café ist momentan tabu.“

Die Beschäftigten des Ordnungsamtes hatten am Wochenende festgestellt, dass der Brunnenplatz aktuell ein beliebter Treffpunkt ist. Es wurden verstärkt „Grüppchenbildungen“ registriert, viele ließen sich hier das Eis in der Sonne schmecken. Um dem vorzubeugen, wird der Bereich um den Brunnen nun vorübergehend abgesperrt.

Bothur appelliert: „Natürlich ist es im Sinne der lokalen Wirtschaftsförderung zu begrüßen, wenn die örtlichen Eiscafés in diesen Tagen unterstützt werden. Gleichwohl müssen die geltenden Vorschriften aber eingehalten werden. Bei Verstoß gegen die Abstandsregel drohen den Besuchern Bußgelder von 200 Euro. Wenn dies nicht hilft, müsste sogar über eine Schließung der Angebote nachgedacht werden, was aber sicherlich für alle Beteiligten die denkbar schlechteste Lösung wäre. Wir bitten daher dringend alle Eishungrigen, ihr Eis auf einem kleinen Spaziergang zu genießen und nicht im direkten Umfeld der Eisdielen.“