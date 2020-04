„Krise partnerschaftlich meistern“

„Corona betrifft uns in sämtlichen betrieblichen Strukturen. Wir haben Einbrüche, die sind aber noch erträglich“, umreißt Michael Niehues die gegenwärtige Situation seiner Firma. Das Unternehmen zählt mit rund 120 Mitarbeitern, darunter 14 Auszubildende, zu den größten in der Gemeinde Senden.

Der geschäftsführende Gesellschafter zeigt sich aktuell sehr zuversichtlich, dass die Krise im „partnerschaftlichen Miteinander von Geschäftsleitung und Belegschaft gemeistert werden kann“. Mehr noch: Für den Leiter des Familienbetriebes ergeben sich sogar positive Erkenntnisse für die Zeit nach der Corona-Krise.

Deutlich unterschiedlich ist die Situation allerdings in den beiden in Bösensell ansässigen Betrieben. Die zehn Mitarbeiter im Bereich Hebetechnik befinden sich seit Beginn der Corona-Krise in Kurzarbeit: „Hier beliefern wir insbesondere Messebauer. Und dieses Segment ist wegen der Corona-Krise zurzeit tot“, erläutert der Geschäftsführer. Um die entstehenden Einkommensverluste seiner Mitarbeiter abzufedern, stockt Niehues das Kurzarbeitergeld auf.

Anders sieht es im Hydraulik-Bereich des Unternehmens aus: „Hier haben wir keine Kurzarbeit, sondern arbeiten mit Zeitkontingenten, in denen auch Minusstunden entstehen dürfen. Unser Vorteil ist, dass wir im Hydraulik-Segment wie ein Oktopus in vielen Branchen des Marktes aufgestellt sind“, berichtet Niehues.

Auch wenn sich die Situation aufgrund vieler Unwägbarkeiten von Tag zu Tag neu darstellt, zeigt sich er Geschäftsführer optimistisch: „Als Familienunternehmen stehen wir zu unserer hochmotivierten Mannschaft. Und irgendwann ist Corona vorbei. Darum haben sich unsere Ziele nicht verändert. Sie haben sich zeitlich nur verschoben.“ Auf der Suche nach flexiblen Lösungen seien sogar Schwachstellen erkannt worden, sodass die betroffenen internen Abläufe jetzt optimiert würden.

Eine weitere Option wird besonders aktiv genutzt: Ungefähr 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, befinden sich derzeit im Home-Office. Das sei nicht nur für die familiäre Situation der Beschäftigten vorteilhaft. In Zeiten von Corona werde „der digitale Bereich, beispielsweise in Form von Videokonferenzen und Onlinemeetings massiv vorangetrieben. Einiges läuft sogar schneller als vorher“, berichtet Pauline Grell, die bei Niehues für das Marketing und die Unternehmenskommunikation zuständig ist und nennt damit eine weitere positive Erkenntnis der vergangenen Wochen.

Not macht erfinderisch. Das gilt auch für die 17 Mitarbeiter der Vertriebsabteilung, die wegen der Schutzbestimmungen die Termine bei den Kunden zum Teil einstellen mussten. „Es läuft jetzt alles per E-Mail und Telefon. Unsere Vertriebler bekommen das in Anbetracht der Umstände aber gut hin“, lobt Niehues die Flexibilität des Teams.

Im Lager sowie in den handwerklichen Bereichen wird aufgrund der strikten Schutzbestimmungen jeweils separat gearbeitet. „Das Lager ist unser neuralgischer Bereich. Fällt es aus, ist das der ,Worst Case‘ für uns“, betont Niehues. Denn nicht nur die hauseigene Produktion des Unternehmens ist auf Pumpen, Motoren, Ventil, Schläuche und viele andere Teile angewiesen. Darüber hinaus bietet Niehues rund 25 000 Produkt verschiedener Hersteller an, die ebenfalls verfügbar bleiben müssen. Das Unternehmen ist diesbezüglich auf international verzweigte Lieferketten angewiesen.

Probleme taten sich schon zu Beginn der Corona-Krise auf: „In Italien sind gleich drei wichtige Lieferant weggefallen. Unsere anderen Lieferanten tun alles, was sie können, aber es gibt Risse in den Lieferketten, wodurch Verzögerungen in den Produktionsabläufen entstehen. Das ist eine riesen Herausforderung für unsere Mitarbeiter. Aber wir bekommen das gewuppt“, blickt Niehues zuversichtlich in die kommenden Wochen.